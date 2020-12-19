Отпустили детей, а они потерялись – Личное мнение

19.12.2020, 13:18, Разное

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В минувший четверг вечером рядом с Домодедово произошёл страшный случай, который, сразу скажу, закончился хорошо.

Группа детей с одним из отцов потерялась в каменоломнях.

Экскурсовод Сергей частенько привозит несогласованные группы побродить по пещерам. Ему немножечко платят за приключение, но в этот раз он потерял всю группу. Точнее, сам потерялся, бросил группу и ушёл типа за помощью.

Как это произошло в деталях, установит проверка.

Восемь детей. С ними — один родитель. Вечер, темнота, пещеры, где сам чёрт сломит ногу. Как потом рассказал один из мальчишек, ещё и бомжи там были.

«В 10.45 утра группа вошла в Сьяновские пещеры. И до сих пор не вышли на связь.

Спасатели спустились в пещеры и смогли найти инструктора. По его словам, при занятиях он потерял группу (8 детей и 1 взрослый – отец одного из детей). Обрушений в пещере не было. На месте пропажи людей в Подмосковье работает группа из 9 спасателей.

Общая протяжённость ходов (только изученных) составляет 19 километров.»

Детей, повторю, нашли. Слава Б-гу. Они веселы, шутят, ждут, когда за ними приедут родители.

Однако, всё могло ведь закончиться и иначе. Какой-то чувак, считающий себя инструктором, затащил детей за собой под землю и там потерял их.

Вопрос у меня не к экскурсоводу — с ним пусть разбирается полиция. Вопрос у меня к родителям.

Взрослые люди спокойно отпустили своих детей в каменоломни. Не проверили документы инструктора (их не было), а сами спокойно жили весь день.

Пили чаёк в офисе. Жрали лапшу из ланч-боксов. Возможно, совокуплялись в обеденный перерыв на столе. Короче, всё как обычно.

Как такое возможно? Что у этих родителей в головах? А если бы детей привалило там — уровень «профессионализма» экскурсовода без документов позволил бы ему спасти детей? Нет, он просто потерялся сам.

На мой взгляд бездетной сволочи, таких горе-родителей нужно лишать родительских прав. Дети живы? Это просто счастливый случай.

Теперь вход в пещеру заделывают. Ещё охрану поставьте — убережёт она детей от таких родителей? Не будет этой пещеры, они найдут другую. Не будет другой — спокойно отпустят своих детей на сплав по горной реке или покорять перевал Дятлова.

Как можно было не проверить даже квалификацию «инструктора», как?!

Что вообще за мода такая — избавляться от детей? То на что-где-когда в поезде с уродом отправят несовершеннолетних девочек, то в пещеру. Нахрена вы рожали, если дети вам так мешают?

Что думаете о таких родителях?