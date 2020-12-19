Российский суд лишил Софию Ротару звания народной артистки СССР

19.12.2020, 12:59, Разное

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Красногвардейский районный суд Белгородской области принял решение лишить известную эстрадную певицу Софию Ротару звания народной артистки СССР.

Причиной для такого решения послужил иск районного патриотического объединения «Русский Донбасс». Заявители отметили, что исполнительница финансово поддерживала Вооружённые силы Украины и членов незаконных воинских формирований.

– Мы с уважением относимся к творчеству Софии Михайловны, но за последние пять лет она совершила несколько поступков, несовместимых с высоким званием народного артиста Советского Союза. Например, она открыто поддержала развязывание военного конфликта в Донецке и Луганске, не признала возвращение Крыма в состав России и неоднократно отказывалась выступать на концертах в честь дня Великой Победы. В положении о присвоении звания народного артиста от 1936 года был пункт, что оно может быть отозвано судом в связи с дискредитирующими обстоятельствами. Поэтому наше решение находится в рамках правового поля, если Ротару с ним не согласна — она может обжаловать его в вышестоящей инстанции в Белгороде, — отметила пресс-секретарь Красногвардейского районного суда Карина Ефименко.

Сама Ротару пока не прокомментировала это решение. В настоящий момент в производстве российских судов находится ещё несколько дел о лишении званий народных артистов, которые поддержали Киев в конфликте на юго-востоке Украины.