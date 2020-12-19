Саша Черно назвала момент, когда «Дом-2» начал разваливаться

19.12.2020, 12:50, Разное

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Экс-участница «Дома-2» Саша Черно пояснила о моменте, когда проект начал разваливаться. Она заявила, что телестройка навсегда останется в ее сердце, ведь именно там произошли самые счастливые моменты в жизни.

Как считает Саша Черно, первые проблемы на «Доме-2» начались еще три года назад, когда из проекта ушел генпродюсер Алексей Михайловский. При нем все дела обстояли иначе. Он вместе с директором Расторгуевым образовал отличную команду.

По словам экс-участницы реалити, сейчас это не имеет значения. Она выразила «Дому-2» огромную благодарность, ведь именно там она встретила свою любовь, вышла замуж и родила сына. Также Черно напомнила, что шоу выходило в эфир почти 17 лет, такими временными сроками не может похвастаться ни одно реалити.

Политика на площадке в последний год являлась крайне странной. Участникам приходилось ходить и оборачиваться, опасаясь подставы.

Напомним, что впервые на экраны «Дом-2» вышел в 2004 году. За жизнью участников реалити наблюдало огромное количество зрителей. В последние годы рейтинги проекта начали падать.