55 способов начать разговор

19.12.2020, 12:46, Разное

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К вопросу о провале гуманитарного образования в России, который до сих пор ещё так велик, что многие используют слово «гуманитарий» как ругательство. Вы не поверите — за рубежом детей целенаправленно учат общаться, работать в коллективе, вести цивилизованную дискуссию и отстаивать своё мнение в культурных спорах.

Так, к примеру, там есть такое явление, как «запускатель беседы»: короткий вопрос, при помощи которого можно начать беседу со знакомым или с незнакомым человеком. Вот один из наборов таких «запускателей бесед»:

1. Кто оказал на вас наибольшее влияние, пока вы росли?

2. Чем вы увлекаетесь?

3. Если бы вы могли поужинать с любыми тремя людьми (живыми или мертвыми), кто бы они были и почему?

4. Какие вещи заставляют вас смеяться?

5. Какова ваша главная цель?

6. Что раздражает вас сильнее всего?

7. Чем вы любите заниматься в выходные?

8. У вас когда-нибудь было прозвище? Если да, то как вы его получили?

9. Какое ваше любимое телешоу было в детстве?

10. Какие ваши любимые телешоу сейчас?

11. Какие ваши любимые фильмы?

12. Расскажите мне одну вещь, которая удивила бы меня в вас.

13. Что важнее всего для мальчика/девочки?

14. Расскажите мне, какими вы были в детстве.

15. Каковы некоторые из пунктов в вашем списке дел?

16. Вы нашли свое призвание? Если да, то что это?

17. Кто оказал наибольшее влияние на вашу жизнь?

18. Есть ли у вас сейчас (или были когда-нибудь) домашние животные? Если да, то расскажите мне о них подробнее.

19. Расскажите мне о вызове, который вам пришлось преодолеть, и о том, как вы его преодолели.

20. Если бы вы могли слушать только одну песню до конца своей жизни, что бы это была за песня, и почему?

21. Если бы вы могли есть только одну пищу до конца своей жизни, что бы это было, и почему?

22. Если бы вы могли смотреть только одно телешоу до конца своей жизни, что бы это было, и почему?

23. Если бы вы могли смотреть только один фильм до конца своей жизни, что бы это было, и почему?

24. Расскажите мне о своем любимом детском воспоминании и о том, что сделало его таким особенным для вас.

25. Какой ваш любимый рекламный ролик вы когда-либо видели и почему?

26. Если бы вы могли дать один совет самому себе в юности, что бы это был за совет?

27. Если бы вы могли бы взять с собой на необитаемый остров только одну вещь, что бы это было и почему?

28. В какую знаменитость вы влюблены?

29. Кто ваш любимый музыкальный исполнитель?

30. Какой ваш любимый музыкальный жанр?

31. Какой ваш любимый бродвейский мюзикл?

32. Какой ваш любимый мультфильм?

33. Какой ваш любимый музыкальный альбом?

34. Какой ваш любимый цвет?

35. Что бы вы сделали, если бы выиграли миллион долларов?

36. Если бы у вас была одна суперсила, что бы это было?

37. Как бы вы назвали своего супергероя?

38. Каким будет отпуск вашей мечты?

39. Какой актер или актриса сыграет вас в фильме о вашей жизни?

40. Где вы выросли?

41. Если бы вы могли быть в любом реалити-шоу, какое бы это было?

42. Если бы вы могли обменяться жизнями с кем-нибудь на один день, кто бы это был и почему?

43. Какая ваша любимая книга?

45. Кто ваш любимый автор?

46. Кто ваш любимый ютубер?

47. Какое ваше любимое реалити-шоу?

48. Какое ваше любимое телевизионное игровое шоу?

49. Какой знаменитостью вы больше всего восхищаетесь и почему?

50. Какие ваши любимые детские воспоминания?

51. В каких странах вы побывали?

52. Какой ваш любимый напиток?

53. Какой ваш любимый ресторан?

54. Вы любите готовить?

55. Кто был лучшим правителем России, Иосиф Сталин или Владимир Путин?