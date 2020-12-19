 

Эксперты: Несистемная оппозиция занимается антироссийской политикой

19.12.2020, 12:34, Новости дня
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«Запад не оставляет попыток превратить Россию в нестабильное и управляемое извне государство. В дело идут любые методы «майданного» типа, в том числе – финансирование таких организаций, как «Голос», – сообщил газете ВЗГЛЯД писатель и политолог Сергей Юхин. Так он прокомментировал статью представитель движения «Голос» Аркадия Любарева в одной из газет.

«Аркадий Любарев, член совета движения «Голос», разразился в «Независимой газете» авторской статьей, где клеймит российское государство за излишнюю строгость к иностранным агентам и утверждает при этом, что «Голос» политикой не занимается. Коротко отвечу на этот мутный поток мысли», – сказал Юхин

 По его мнению, «Голос» – это структура, финансируемая иностранными государствами, которые пытаются дискредитировать выборы в РФ и российскую власть. В этом смысле «Голос», безусловно, политикой занимается – антироссийской политикой, считает политолог.  

«Любарев в тексте пытается представить себя «правозащитником», намекая на то, что он и его коллеги – это некие кристально честные борцы за правое дело, патриоты и бессребреники. Но, позвольте, зачем вам тогда иностранные транши? Ходите на завод, приносите пользу Родине, а в свободное время занимайтесь своей правозащитной деятельностью. Не хотите? Я так и думал», – подчеркивает Юхин.  

«На большой пресс-конференции Владимир Путин четко сказал, что в наши выборы из-за рубежа вмешивались всегда. Да, Запад не оставляет попыток превратить Россию в нестабильное и управляемое извне государство. В дело идут любые методы «майданного» типа, в том числе – финансирование таких организаций, как «Голос», – считает политолог.  

Юхин полагает, что в деятельность Любарева направлена не на  защиту прав россиян: «Поэтому на прощанье Аркадию Ефимовичу можно сказать одно: возможно, вы патриот. Но не России. Вы патриот той страны, в валюте которой получаете деньги на «Голос». Возможно, вы и защитник, но только не права, не российских интересов и не россиян». 

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в свою очередь полагает, что Ходорковский очень точно сформулировал суть нынешней несистемной оппозиции в России, когда заявил, что «Владимир Путин на пресс-конференции выставил оппозицию либо дураками, либо иноагентами».

«Это так и есть. Получается, что смысл рассуждений членов движения «Голос» на темы «развести в параллельные процессы борьбу за смену власти и честные выборы» абсолютно точно можно передать простым русским выражением: валяют дурака. Пытаются за словесным кружевом скрыть истинную суть вещей. Они ничего не разводят, они занимаются только борьбой с властью, прикрывая это овечьей шкурой правозащиты. Так как мы априори знаем, что они не дураки, значит, они иноагенты. И это сказал не я, а Михаил Ходорковский», – отметил Мухин.



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