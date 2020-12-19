После падения автомобиля с моста в Красноярске погибли три человека

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19.12.2020, 12:34, Новости дня
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В Красноярске автомобиль пробил перила и упал с моста, в результате ДТП погибли три человека, сообщили в Главном управлении МВД по региону.

«В 15.30 (11.30 мск) автомобиль Honda Fit допустил наезд на препятствие (мостовое ограждение) с последующим опрокидыванием с моста. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира – взрослые мужчины», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В начале декабря в Самарской области технологического моста в Волгу упал гусеничный кран, в результате погибли двое мужчин.

Ранее в Санкт-Петербурге мотоциклист погиб после падения с разведенного моста.



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