После падения автомобиля с моста в Красноярске погибли три человека

19.12.2020, 12:34, Новости дня

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В Красноярске автомобиль пробил перила и упал с моста, в результате ДТП погибли три человека, сообщили в Главном управлении МВД по региону.

«В 15.30 (11.30 мск) автомобиль Honda Fit допустил наезд на препятствие (мостовое ограждение) с последующим опрокидыванием с моста. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира – взрослые мужчины», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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