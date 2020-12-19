Мнение: У кого нет идей?

19.12.2020, 12:28, Разное

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Этот стон у нас песней зовется – «у оппозиции нет идей». Общий рефрен последнего года. Протест, мол, был, а идей не было тогда и нет сейчас. Оттого и Путин бессмертен.

Нечем, типа, зажигать народ. Обещать массовый подъем зарплат и пенсий как-то не комильфо, борьба с коррупцией всем поднадоела, бороться за независимый суд – так народ не понимает, что это такое и зачем оно надо. Есть вечнозеленый лозунг «Долой Путина!» – но тоже, после выборов с ним ходить – вроде как после драки кулаками махать.

Считается, что наша оппозиция делится на системную и несистемную. Это действительно так, только вот деление это обычно понимается неправильно. «Системной оппозицией» зачем-то называют «парламентские партии» вроде КПРФ и «Справедливой России», а под «несистемной» числят Навального, Рыжкова, Волкова и прочих пламенных борцов. То есть подразумевается, что «системные» – это те, кто с корочками, а несистемные – те, кто без корочек. Системные, стало быть, в «парламенте» заседают, а «несистемные» по улицам шастают.

Это, конечно, смешно. На самом деле «парламентские партии» вообще никакой оппозицией не являются в принципе: это те же служащие многоликой «партии власти», которые имеют общее с «Единой Россией» начальство и деньги получают в том же здании, с тех же счетов и даже, скорее всего, в том же самом окошке.

Черта между системной и несистемной оппозицией проходит в другом месте. Проще всего она обозначается отношением к лозунгу «Долой Путина». Для системной оппозиции именно в этом лозунге – все начала и все концы. Ее устраивает созданная в стране политическая система – сверхцентрализм, «вертикаль власти», отсутствие разделения властей, всевластие «силовиков», фактическая отмена выборов и местного самоуправления, бесконтрольность федеральной верхушки. Не устраивает, в сущности, только одно – то, что всем этим великолепием самолично распоряжается кто-то другой. Такая – системная, потому что уважает Систему – оппозиция искренне уверена, что она отлично сможет править так, как Путин, только еще лучше. «Только дайте порулить!»

И вот мне думается, что «Нет идей» как раз у этой части оппозиции – у системной. Она смотрит на путинскую Рашу и только облизывается: боже! Как же все правильно сделано! Ну ведь все по уму! Именно «системную оппозицию» Путин чрезвычайно напряг и разочаровал своим решением вернуться в сентябре 2011 года: люди-то ведь уже приготовились наперегонки рвануть к финишу, справедливо считая, что придурковатый Медвед не станет для них серьезным препятствием… И тут – нате. Поэтому реакция – сначала сверхэмоциональное возмущение, а потом – ступор. Из коего «системная оппозиция» толком до сих пор и не вышла.

Но есть ли НЕсистемная у нас в стране? Вот это действительно интересный вопрос. «Несистемная» не в смысле наличия/отстутствия корочек «Личная оппозиция Ея Величества», а в смысле – реальной готовности ломать систему? Не сгонять Путина с насеста, а ломать путинизм как систему госуправления?

Я предложу сейчас три идеи – как раз из тех, «которых нет». По своему опыту социолога и вообще человека, много ездящего по России, могу сказать, что эти идеи одновременно и простые, и заведомо имеющие массовую общественную поддержку. Почему их в упор не видят – об этом после.

1. Демократия! Простейшая, казалось бы, идея – однако гражданские протесты зимы 11/12 годов показали, что у нее масса сторонников, причем – сторонников активных. Несмотря на все издевательства над идеей выборности уже в посткоммунистической России, люди, как оказалось, все-таки живо озабочены темой голосования и подсчета голосов. Понятно, что речь не должна идти только об узкой и отыгранной теме выборов ГосДумы в 2011 году. Очевидно, что люди ХОТЯТ расширения демократии вширь и вглубь – выбирать больше, выбирать не только депутатов, но и судей, и шерифов, и прокуроров, и, может быть, также и казначеев (лиц, смотрящих за расходованием местных бюджетов). Вглубь – это значит упразднить чуровское «министерство выборов», сделать работу избирательных комиссий максимально прозрачной и подотчетной – так, чтобы не оставалось НИКАКИХ сомнений в честности подсчета голосов.

2. Хватит кормить Москву! Вторая чрезвычайно мощная и популярная идея, на самом деле владеющая массами и имеющая поддержку региональных «элит». Смысл – в перераспределении контроля за национальными богатствами «сверху вниз», по принципу «чем ближе власть к простому человеку, тем больше возможностей у нее должно быть». При очевидно огромном потенциале лозунг остается сугубо маргинальным, партий в его поддержку тоже «почему-то» не возникает.

3. Долой бюрократию!! Третий мощнейший лозунг, пожалуй, самый «молодой» – выкристаллизовался буквально в последние год-два. Если раньше российская бюрократия была проклятием некоторых профессиональных групп и слоев – в последние годы она определенно становится – и уже стала – общенациональным бедствием. Количество всевозможных бумаг, формуляров и отчетов, которые во всевозрастающих количествах плодит федеральный Центр, давно уже буквально парализует работу по всей России. Причем очевидно, что Центр остановится не сможет: удушающая бюрократия – дитя ползучей сверхцентрализации, когда федеральные чиновники жаждут контролировать ВСЁ. АНтибюрократические лозунги обречены на популярность, политические силы, взявшие их на вооружение, наверняка быстро поднимутся из любого небытия…

Итак – три лозунга, три идеи. Почему они невостребованы? Почему звучат какой-то экзотикой?

Ответ прост: они не нужны не только Путину, они точно так же претят и «системной оппозиции». Расширение демократии, децентрализация, зажим и ограничение бюрократии – это ведь АНТИсистемные процессы. Точнее – это три грани одного и того же процесса – демонтажа системы путинизма. Перестроения Российской Федерации на совсем других началах.

Надо это системной оппозиции? Да нафиг не надо! «А чем мы тогда править будем?!» Ведь в новой, децентрализованной и реально демократической России, никакой царской власти у «нового Путина» не будет; 40 миллиардов на таких галерах, хоть век греби, не огребешь.

Хорошо, если это понимание придет к моим согражданам. Лично я – из несистемной оппозиции (2013).