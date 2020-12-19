Рита Дакота пожаловалась на резкое падение доходов в 2020 году

19.12.2020, 11:56, Разное

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Популярная певица и блогер Рита Дакота пояснила о падении доходов во время пандемии коронавируса. Она решила не отходить от своих принципов, поэтому максимально обсудила эту тему с поклонниками в Instagram.

Рида Дакота заранее предупредила фолловеров, что будет очень много рекламных постов, поскольку этот доход у нее единственный из-за отмены концертов. Артистка не стала скрывать, что пандемия COVID-19 сказалась на ее финансовом состоянии. Год назад весь ноябрь Дакота провела в турах, а сейчас все мероприятия отменены, даже те, которые должны были состояться в маленьких залах.

От своей основной деятельности Дакота не получила ни копейки, кроме концерта, который состоялся между двумя локдаунами на крыше. За год ее гонорар составил столько, сколько год назад певица зарабатывала за один день. За счет рекламы у Дакоты получается содержать свою семью, помогать родственникам. Также эти средства позволяют платить зарплату музыкантам.

Знаменитость заранее извинилась перед поклонниками за то, что ее профиль в Instagram стал напоминать «витрину». Она пообещала, что уже в январе, когда отправится на Бали, займется творчеством. На оставшиеся деньги Дакота собирается записать песни и снять клипы.