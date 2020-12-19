 

Трамп подписал бюджет на два дня, чтобы избежать шатдауна

19.12.2020, 11:46, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп 18 декабря подписал временный бюджет на два дня. Об этом сообщает агентство Reuters.

Подписание документа позволит Конгрессу продолжить консультации о принятии законопроекта о поддержке экономики в связи с эпидемией коронавирусной инфекции на $900 млрд и избежать приостановки работы федеральных органов власти с полуночи воскресенья.

Голосование, как ожидается, пройдет вечером 20 декабря. Вместе с тем у республиканцев и демократов сохраняются значительные разногласия в части мер по поддержке экономики. Так, представители Республиканской партии выступают за сокращение объемов кредитования со стороны Федеральной резервной системы США. Демократы уверены, что оппоненты таким образом хотят “связать руки” избранному президенту США Джо Байдену, который должен вступить в должность 20 января 2021 года.

Reuters отмечает, что угроза приостановки работы федеральных органов власти (так называемый шатдаун) нависла почти ровно через два года после самого продолжительного шатдауна в истории США: в конце 2018-го – начале 2019 годов финансирование федерального правительства было приостановлено на 35 дней из-за того, что конгрессмены не могли договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой (это было одним из предвыборных обещаний Трампа).

По разным оценкам, из-за шатдауна 2018–2019 годов США потеряли от $3 до $6 млрд.



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