В Минздраве ожидают спад пандемии коронавируса в Украине в апреле

19.12.2020, 11:46, Новости дня

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прогнозирует, что с апреля 2021 эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад. Об этом он заявил в интервью hromadske, фрагмент которого опубликовали 18 декабря.

Министр рассказал, что лучший способ борьбы с пандемией – это коллективный иммунитет.

“Он достигается двумя путями: либо это вакцинация, которая должна составлять не менее 70-80%, либо когда люди переболеет. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче и мы сразу будем реагировать. И плюс начнется вакцинация”, – убежден Степанов.

Он также добавил, что украинские власти рассчитывают получить первые дозы вакцины от COVID-19 в феврале этого года.

За последние сутки в Украине подтвердили 11 742 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии заболело 956 123 человека, выздоровело – 574 536, умерло – 16 469.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.