Число умерших от коронавируса в России превысило 50 тыс. человек

19.12.2020, 11:46, Новости дня

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В России подтверждено более 50 тыс. связанных с коронавирусом смертей. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Так, за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 585 человек, общее число умерших достигло 50 347 человек. Таким образом, Россия стала девятой страной мира, в которой от коронавируса скончались свыше 50 тыс. пациентов.

Всего с начала пандемии в РФ было подтверждено 2,82 млн случаев инфицирования COVID-19 (28 209 из них за последние сутки). К 19 декабря выздоровели 2,25 млн заболевших (более 26 тыс. – за прошедшие 24 часа).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 19 декабря коронавирусом в мире заразились 75,73 млн человек, из них более 1,67 млн человек умерли, 42,7 млн заболевших выздоровели.



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора