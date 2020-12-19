 

Число умерших от коронавируса в России превысило 50 тыс. человек

19.12.2020, 11:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В России подтверждено более 50 тыс. связанных с коронавирусом смертей. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Так, за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 585 человек, общее число умерших достигло 50 347 человек. Таким образом, Россия стала девятой страной мира, в которой от коронавируса скончались свыше 50 тыс. пациентов.

Всего с начала пандемии в РФ было подтверждено 2,82 млн случаев инфицирования COVID-19 (28 209 из них за последние сутки). К 19 декабря выздоровели 2,25 млн заболевших (более 26 тыс. – за прошедшие 24 часа).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 19 декабря коронавирусом в мире заразились 75,73 млн человек, из них более 1,67 млн человек умерли, 42,7 млн заболевших выздоровели.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / Умерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова

06.08 / У попавшей в список Forbes Гагариной нашли долги за коммуналку

23.10 / Байден обвинил Трампа в бездействии в вопросе вмешательства в выборы в США. Трамп ответил, что всегда был жестким с Россией

30.10 / FAZ – объявление о частичном карантине немцы встретили со смешанными чувствами

05.07 / Daily Mail – с открытием пабов британские любители разгульной жизни забыли о социальном дистанцировании

25.07 / Репетиция парада ко Дню ВМФ прошла во Владивостоке

14.08 / Симоньян оценила возвращение задержанных в Белоруссии россиян

10.07 / Доказано, что причиной депрессии является вирус

28.09 / Китай ввел ограничения на контакты генконсула США в Гонконге

06.09 / Российский стартап потратит 110 млн рублей на разработку цифровых примерочных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска