Названы продукты, от которых следует отказаться после 40 лет

19.12.2020, 11:02, Разное

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Диетолог и эндокринолог Михаил Заботин пояснил о продуктах, которые нужно исключить из рациона после 40 лет. Не рекомендуется употреблять фастфуд и простые углеводы.

После 40 лет важно отказаться от сахара, меда, белого хлеба, сладких напитков, кондитерских изделий, макарон из белых сортов пшеницы, фиников, молочного шоколада и мороженого. Переедание этих продуктов способствует развитию ожирения и диабета, атеросклероза, ишемической болезни сердца, инсульта, болезни Альцгеймера.

По словам доктора, нельзя есть фастфуд. Сюда относятся не только гамбургеры и картошка фри, но и снеки, быстрорастворимый кофе, сухарики, чипсы, супы и лапша быстрого приготовления. Важно помнить, что и в маленьких порциях может содержаться достаточное количество калорий.

Рекомендуется отказаться от соленых продуктов, копченых изделий и многих видах сыра. Россияне в сутки едят 15 граммов соли, когда норма составляет 5 граммов. Избыточное потребление продукта приводит к гипертонии, а в отдельных случаях – к поражению головного мозга.

Пагубно сказываются на состоянии здоровья и алкогольные напитки. К тому же они способствуют набору лишних килограммов. Нельзя есть готовые продуктовые изделия, где содержится переработанное мясо.