Врач Болибок рассказал о поражениях внутренних органов при COVID-19

19.12.2020, 11:02, Разное

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Врач-иммунолог Владимир Болибок пояснил о возможном поражении внутренних органов при инфицировании COVID-19. По его словам, симптомы коронавируса нередко встречаются в самых разнообразных сочетаниях.

У одних зараженных наблюдается лихорадка и болит живот, у других – одышка, есть случаи, когда присутствует головокружение из-за тромбов. При COVID-19 не исключено появление проблем репродуктивного характера, причем, как у мужчин, так и у женщин.

Выделяют две основные стадии коронавируса. Первая проходит в форме ОРВИ, в основном легкие симптомы присутствуют у людей с хорошим иммунитетом. Если последний по каким-то причинам ослаблен, то болезнь принимает тяжелую форму. Вторая стадия получила название вирусемия, когда патогены попадают в лимфу и кровь. Антитела вырабатываются на 5-8 день, они начинают бороться с вирусом, а он уже находится в сосудистой оболочке. На фоне этого и усугубляется воспалительный процесс.

Поражение органов

Чаще всего при COVID-19 страдают легкие, поскольку там присутствует большая сеть капилляров. Иногда человек даже не кашляет, так как мокрота и слизь отсутствуют в воздухоносных путях, но при этом ему сложно дышать.

Воспалительный процесс может начаться и в головном мозге, а также поджелудочной железы. В связи с этим заболевшие жалуются на дискомфортные ощущения в животе. Поражаться при коронавирусной инфекции могут почки и печень, ведь там тоже есть капиллярная сесть. Тяжелое состояние наблюдается у пациентов с почечной недостаточностью, их ведут только на гемодиализе.