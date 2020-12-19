Врач Лапа предупредила об опасности приема витаминов при коронавирусе

19.12.2020, 11:02, Разное

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Врач Людмила Лапа предупредила о том, что существует опасность употребления витаминов при коронавирусе. Их не нужно принимать без предписания врача тем, кто имеет заболевания ЖКТ.

Во время вирусных болезней прием витаминов является опасным, поскольку инфекция становится только сильнее, а не ускоряется процесс выздоровления. Сами по себе вирусы любят данные средства, поскольку от них они получают энергию. Витамины нужно принимать в качестве профилактики, в том числе COVID-19, а также после того, как болезнь отступит. Сразу это делать не нужно, важно подождать хотя бы неделю.

В особенности осторожными с употреблением витаминов должны быть люди с патологиями ЖКТ. В их случае эти средства в организме превратятся в токсины и станут разрушать иммунитет.

В целом к приему витаминов без назначения врача стоит относиться с большой осторожностью. В отдельных случаях может произойти гипервитаминизация, а ее очень тяжело лечить. Человек на приеме у врача жалуются на плохое самочувствие, а у него оказывается много витаминов группы В, поэтому этот элемент не усваивается в организме.