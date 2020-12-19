Авиабазу ВВС США в Афганистане обстреляли ракетами

19.12.2020, 10:46, Новости дня

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По авиабазе ВВС США «Баграм» были выпущены четыре ракеты, сообщили власти провинции Парван в Афганистане.

Как сообщил представитель губернатора, полиция обнаружила десять ракет BM-12, которые были размещены на небольшой платформе. Правоохранители обнаружили ракеты в районе Каландархил, запуск шести из них удалось предотвратить, передает РИА «Новости».

По словам представителей НАТО, потерь и пострадавших в результате атаки нет, аэродром не был поврежден. Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

Ранее несколько реактивных снарядов разорвалось на территории военной базы США, расположенной на севере сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Обстрелу подвергся лагерь американских военных, находящийся в районе нефтяного месторождения Эль-Омар.