 

В РФ за сутки выявили 28,2 тыс. случаев коронавируса

19.12.2020, 10:46, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявлено 28 209 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается в Telegram-канале штаба, «за последние сутки в РФ выявлено 28 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 18,8% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6459, Санкт-Петербурге – 3754, Московской области – 1514.

Всего в стране выявлено 2 819 429 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 254 742 человек, из них 26 109 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 585 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 50 347 человек.

Накануне, 18 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 28 552. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 343.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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