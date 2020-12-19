 

Присутствие США в Польше останется для Москвы и Минска головной болью

19.12.2020, 9:54, Новости дня
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То, что НАТО называет «повышением обороноспособности», российская, а в последнее время и белорусская пропаганда всегда будут называть «наращиванием военного потенциала». Как пишет Military, на самом деле военное присутствие сил НАТО в Польше носит строго оборонительный характер и не создаёт угрозу никому, однако ни Москва, ни Минск не откажутся от своего информационного наступления, поскольку американские военные в Польше являются для них головной болью.


Reuters

Американское присутствие в Польше играет ключевую роль в защите Запада от враждебных действий. Как пишет Military,  и агрессивность российской пропаганды в данном вопросе дополнительно указывает на то, что НАТО как организации необходимо укреплять свой восточный фланг.

Как отмечает издание, незадолго до того, как в Познани открылся передовой штаб вновь сформированного американского 5-го армейского корпуса, «Кремль и недемократический белорусский режим в Минске» начали вести пропаганду против двух союзнических государств и НАТО в целом. И хотя целью размещения американских солдат в Польше является повышение обороноспособности НАТО в регионе, «Москва и Минск как заклинание повторяют слова о том, что Запад — агрессор, представляющий угрозу для русских и белорусов». 

«Данные высказывания изобличают методы информационной войны, которую Кремль и Минск ведут против Польши, США и НАТО. Как только стало известно, что в рамках усиления восточного фланга НАТО в Польшу будут направлены дополнительные мирные войска союзников, РФ начала клеветническую кампанию против этих усилий. Режим в Минске, который обычно сдержаннее Кремля, на сей раз с энтузиазмом подключился к этому пропагандистскому наступлению, когда в Белоруссии прошли президентские выборы, результаты которых были оспорены», — пишет автор материала.

По его мнению, информационное наступление РФ и Белоруссии против мирной Польши проводится в разных формах. Иногда оно приобретает стратегическую окраску, когда высокопоставленные российские и белорусские руководители предупреждают о грядущей войне, которую спровоцирует НАТО. Но чаще всего это просто грубая кампания фейковых новостей, имеющая целью опорочить натовских солдат в Польше и настроить местное население против них.

Так, например, во время учений Defender-Europe 20 кремлёвские пропагандистские СМИ, а также некоторые польские предатели неоднократно обвиняли американских солдат в распространении коронавируса. А во время состоявшихся недавно военных учений TUMAK-20 с участием натовской боевой группы передового базирования в Польше российский информационный веб-сайт РЕГНУМ и польский портал Niezależny Dziennik Polityczny провели кампанию очернительства, написав, что учения закончились провалом, так как польские и американские солдаты напились и устроили пьяную драку.

Как заключает издание, российская пропаганда будет и впредь использовать любую возможность, чтобы опорочить размещённые в Польше американские войска, и цель таких действий — убедить поляков, что американцы только причиняют вред и являются обидчиками Польши, а не её спасителями.

«Москва никак не может успокоиться, потому что наступивший ещё в 1990-е годы перенос стратегического района обороны НАТО на восток на польскую территорию ослабляет оперативные возможности РФ в Европе, лучше защищая Центральную и Восточную Европу от кремлёвского влияния. Поэтому присутствие американцев в Польше является головной болью для России», — подводит итог издание. 



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