В Нью-Йорке появился билборд с Чайковским

19.12.2020, 9:52, Новости дня

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Портрет российского композитора Петра Чайковского поместили на билборде Spotify на Таймс-сквер в США.

«На сегодняшний день ежемесячная аудитория Чайковского составляет 4,8 млн слушателей по всему миру. Его лучшие произведения были собраны в специальной подборке «This is Tchaikovsky», – цитирует пресс-службу сервиса в РФ РИА «Новости».

Композитор Петр Ильич Чайковский стал самым популярным отечественным исполнителем у иностранных пользователей международного музыкального сервиса Spotify в 2020 году.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании Spotify, наружную рекламу на площади Таймс-сквер разместили, чтобы отдать дань его творчеству. Генеральный директор Spotify в РФ и СНГ Илья Алексеев отметил, что творчество русских исполнителей находит отклик в сердцах зарубежных слушателей. «Вдвойне приятно, если это бессмертная классика Петра Ильича Чайковского, особенно актуальная в праздничный сезон», – сказал он.

Композитор, педагог, дирижер и музыкальный критик Петр Ильич Чайковский родился 25 апреля 1840 года в поселке Воткинск, Вятская губерния, умер 25 октября 1893 года, в Санкт-Петербурге. Наследие Чайковского представлено разными жанрами: это десять опер, три балета, семь симфоний (шесть пронумерованных и симфония «Манфред»), 104 романса, ряд программных симфонических произведений, концерты и камерно-инструментальные ансамбли, хоровые сочинения, кантаты, фортепианные миниатюры и фортепианные циклы.