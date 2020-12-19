Собчак показала на фото полную Ксению Бородину

19.12.2020, 9:14, Разное

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Известная телеведущая Ксения Собчак показала на фото полную коллегу по цеху Ксению Бородину. На старте проекта «Дом-2» последняя обладала неидеальной фигурой.

Ксения Собчак высказалась по поводу закрытия скандального реалити. Она рассказала, какую роль «Дом-2» сыграл в ее жизни. В то время Собчак безуспешно ходила по телевизионным кастингам, однако Валерий Комиссаров увидел в ней перспективу.

Собчак счастлива, что пришла на проект и рада тому, что вовремя ушла и начала двигаться вперед. После канала «ТНТ» она работала на различных проектах, сейчас у нее собственное шоу на YouTube, которое пользуется популярностью. Ведущая выразила благодарность «Дому-2», поскольку именно он сделал ее известной. Она считает, что важно не то, кем был человек, а то, кем стал.

В конце поста Собчак заявила, что закрытие «Дома-2» часть рекламной стратегии. Якобы на канале ТНТ снизились рейтинги проекта, поэтому он будет показываться на другой площадке.



Изображение взято с: Instagram @xenia_sobchak

Свой пост Собчак сопроводила фотографиями с Ксенией Бородиной. Именно они стали первыми ведущими на «Доме-2». Собчак выглядит на снимках высокой и худой, а Бородину узнали не все поклонники. Некоторые заявили, что с тех пор ведущая скинула порядка десяти килограммов.