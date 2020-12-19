 

Девочка из РФ вошла топ-10 самых высокооплачиваемых блогеров YouTube

19.12.2020, 8:58, Новости дня
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Шестилетняя Анастасия Радзинская из Краснодара во второй раз попала в десятку самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube по версии Forbes, доход девочки составил 18,5 млн долларов.

Радзинская «заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира по версии американского Forbes», пишет издание.

Канал девочки называется Like Nastya. Она входит в рейтинг второй год подряд – в 2019 году она заняла третье место, ее доход составлял 18 млн.

Доход Радзинской в 2020 году составил 18,5 млн долларов, общее число просмотров – 39 млрд, а подписчиков в совокупности – 190,6 млн человек.

Кроме того, она единственная девочка в топ-10 YouTube-блогеров.

Первое место в списке, как и год назад, занял девятилетний Райан Каджи, на YouTube он с трехлетнего возраста. Его доходы оценили в 29,5 млн долларов. Мальчик собрал 12,2 млрд просмотров при 41,7 млн подписчиков.

На втором месте расположился блогер Mr. Beast (Джимми Дональдсон), заработав 24 млн долларов при 3 млрд просмотрах и 47,8 млн подписчиков.

Ранее Forbes подсчитал рост благосостояния богатейших людей мира за 2020 год.



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