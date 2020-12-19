Стало известно о новых требованиях к установке новогодней елки в России

19.12.2020, 8:58, Новости дня

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С 2021 года новогодняя елка при установке должна не только гарантировать беспрепятственный выход из помещения, но и не заставлять эвакуационные пути, а также находиться на расстоянии метра от приборов систем отопления и кондиционирования.

Новые требования предусмотрены правилами противопожарного режима, вступающими в силу с 1 января 2021 года, передает ТАСС.

В документе указывается, что елка «устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения», ее ветки «должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования».

Действующие в данный момент правила не содержат требований о недопустимости загромождения елкой эвакуационных путей. Также в них не предусмотрено, что елка не может устанавливаться в метре от систем отопления и кондиционирования.

Ранее сообщалось, что в РФ с 1 января запретят сжигать мусор и разводить костры на территориях домов. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как изменятся правила разведения огня на дачных участках.