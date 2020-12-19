 

Росту цен на продукты в России дали объяснение: Правительство могло не заметить

19.12.2020, 8:22, Разное
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По словам Дмитрия Пескова, правительство России могло поздно заметить происходящие изменения. При этом он не стал отрицать, что продукты подорожали неоправданно, однако сезонное подорожание все же допустимо. Об этом пресс-секретарь сказал в ходе конференц-колла, пишет URA.RU.

Дмитрий Песков заявил, что в правительстве получают информацию из Росстата и внимательно следят за колебаниями цен на рынке.

Ранее в правительство России заявили, что не намерены стабилизировать цены на продукты, кроме подсолнечного масла и сахара.

Между тем эксперты предполагают, что российская экономика столкнулась с серьезными трудностями. Из-за эпидемии коронавируса многие сферы столкнулись с убытками, которые неминуемо приведут к социальным конфликтам и расслоению общества.

В четверг в ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Россия переживает не самые трудные времена из-за пандемии коронавируса. Власти страны стараются поддерживать граждан, и в следующем году для этого предусмотрены социальные выплаты некоторым категориям населения, в том числе семьям с детьми.



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