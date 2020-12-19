 

Лукашенко назвали главным препятствием на пути к Союзному государству

19.12.2020, 8:22, Разное
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За прошедшие годы Россия и Белоруссия многое сделали для продвижения интеграции, отметил эксперт. Он напомнил, что для граждан двух стран создан единый рынок труда, люди могут свободно перемещаться, учиться в вузах.

На стратегическом уровне интеграция России и Белоруссии забуксовала, констатировал Баранчик. У двух стран по-прежнему нет общей финансово-экономической политики, единых органов Союзного государства (СГ), подчеркнул политолог.

По его мнению, главным виновником срыва интеграции России и Белоруссии является Александр Лукашенко. Свою страну он воспринимает как личный участок земли, который хочет передать по наследству, пояснил эксперт.

Ранее политолог Кирилл Озимко объяснил, почему Александр Лукашенко опасается интеграции с Россией. По его словам, в случае реализации проекта Союзного государства Минску пришлось бы делиться суверенитетом с Москвой.

Россия в силу своего размера и экономического потенциала станет доминировать в Союзном государстве – такой вариант Лукашенко не устраивает, уверен политолог. Он напомнил, что договор о СГ предполагает создание общего парламента, в котором 75 депутатов будут представлять Россию и лишь 28 – Белоруссию.

“Наверняка все будет упираться в несоразмерность союзников: либо слишком много власти у маленькой Белоруссии над большой Россией, либо растворение белорусского суверенитета”, – написал политолог в своей статье на портале “Украина.ру”.

Договор об интеграции России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. Он предполагает создание общего экономического и гуманитарного пространства, проведение единой оборонной политики.



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