Обама признался в любви к фильму российского режиссера

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19.12.2020, 8:05, Новости дня
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Бывший президент США Барак Обама назвал кинокартину «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова одним из своих любимых фильмов.

Экс-президент США перечислил полюбившиеся ему в этом году фильмы и телесериалы. На первом месте – кинолента режиссера Джорджа Вольфа «Ма Рейни: мать блюза» (2020), на втором – «Дылда» Кантемира Балагова, на третьем – «Бакурау» Жулиано Дорнеля и Клебеар Мендонсы Фильо, приводит слова Обамы РИА «Новости».

Кроме того, Обаме понравились телесериалы «Лучше звоните Солу», «Ход королевы» и «Я могу уничтожить тебя».

Напомним, что российский фильм «Дылда» получил приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как «Лучший фильм на иностранном языке» на международном кинофестивале в Палм-Спрингс в США.

«Дылда» – это вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Кинолента рассказывает о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в пост-блокадном Ленинграде.



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