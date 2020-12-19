 

Россия нарастила выпуск легковых автомобилей на 9,8%

19.12.2020, 8:05, Новости дня
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Производство легковых автомобилей в РФ в ноябре 2020 года увеличилось на 9,8% по сравнению с показателем ноября прошлого года, составив 137 тыс. единиц, следует из данных Федеральной службы государственной статистики.

В целом за январь – ноябрь показатель снизился на 19,7% относительно прошлогодних результатов – до 1 млн 132 тыс. штук, передает ТАСС данные Росстата.

Выпуск грузовых автомобилей в ноябре упал на 1,1% – до 15,5 тыс. машин, а относительно октября этого года – на 7,6%. За 11 месяцев производство снизилось на 12,6% – до 124 тыс. машин. Производство автобусов массой более 5 тонн в отчетном месяце сократилось на 17%, составив 1,3 тыс. штук, двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта – на 7,6%, до 29,7 тыс. штук.

В ноябре глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в РФ не наблюдается явного дефицита автомобилей у автодилеров. Также, по его словам, прогнозируется снижение производства автомобилей по итогам года.



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