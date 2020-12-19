Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из-за вспышки COVID-19 в тюрьме

19.12.2020, 7:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Алексей Тарасов, адвокат россиянина Константина Ярошенко, подал прошение в суд южного округа штата Нью-Йорк об освобождении летчика в связи со вспышкой коронавируса в американской тюрьме Данбери.

Защита указала, что житель России не раз подвергался хирургическому вмешательству, а также страдает от ряда заболеваний, включая гиперлипидемию, у него есть «серьезные физические недомогания» и «наблюдается общее ухудшение психического здоровья». Адвокаты подчеркивают, что Ярошенко не может представлять угрозу США, передает ТАСС.

Учитывая пандемию и тот факт, что «тесты сотрудников и заключенных тюрьмы Данбери давали положительные результаты» на коронавирус, защита попросила суд в США освободить Ярошенко. Если COVID-19 распространится на его камеру, это «фактически будет означать его смерть», говорится в прошении. Ярошенко просят освободить «с целью его возвращения в Россию».

Напомним, в блоке тюрьмы, где содержится Ярошенко, введены карантинные меры из-за вспышки коронавируса. В 2019 году власти США отказали в передаче РФ Ярошенко, который был осужден в США в 2011 году на 20 лет по обвинению в якобы подготовке сговора для доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.