В США приняли двухдневный бюджет
19.12.2020, 7:48,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Глава американского государства Дональд Трамп подписал временный бюджет на два дня, чтобы не допустить шатдаун, сообщил Белый дом.
До этого в пятницу временный бюджет сроком на два дня приняли Палата представителей и Сенат Конгресса США. В полночь (8.00 субботы мск) истекал срок финансирования федерального правительства. Дебаты по полноценному бюджету возобновятся в Конгрессе в воскресенье, передает РИА «Новости».
Напомним, если бы не был принят закон, страну ждал бы шатдаун – временное сокращение работы ряда федеральных органов власти. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней.
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет