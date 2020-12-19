В США приняли двухдневный бюджет

19.12.2020, 7:48, Новости дня

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Глава американского государства Дональд Трамп подписал временный бюджет на два дня, чтобы не допустить шатдаун, сообщил Белый дом.

До этого в пятницу временный бюджет сроком на два дня приняли Палата представителей и Сенат Конгресса США. В полночь (8.00 субботы мск) истекал срок финансирования федерального правительства. Дебаты по полноценному бюджету возобновятся в Конгрессе в воскресенье, передает РИА «Новости».

Напомним, если бы не был принят закон, страну ждал бы шатдаун – временное сокращение работы ряда федеральных органов власти. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней.