 

Вся Италия на праздники объявлена «красной зоной» по коронавирусу

19.12.2020, 6:54, Новости дня
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На Рождество и Новый год в Италии вводится общенациональный карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил глава правительства Джузеппе Конте.

Он сказал, что с 24 декабря по 6 января «вся Италия – «красная зона». Как отметил премьер, «это предполагает запрет на выход из дома без надобности», нельзя будет переезжать из региона в регион, закроются бары и рестораны, которые смогут работать только навынос. При этом продолжат работу парикмахерские, передает ТАСС.

Предусмотрено закрытием магазинов розничной торговли за исключением супермаркетов, продуктовых, аптек и точек продажи товаров первой необходимости. Разрешено будет навещать друзей и родственников. Наиболее строгие ограничения будут действовать с 24 по 27 декабря, 31 декабря и 1, 2, 3 и 6 января. В остальные дни Италия станет «оранжевой» зоной, откроются магазины, передает РИА «Новости».

Регламентированы походы в гости: из дома можно будет выходить максимум вдвоем (не считая детей до 14 лет). Подобные поездки следует совершать только один раз в день. Конте заявил, что власти «не могут контролировать, что происходит в домах», но меры «направлены на максимальное ограничение передвижений».

Напомним, ВВП Италии во втором квартале снизился на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно того же периода в прошлом году, что является рекордным падением этого показателя с 1995 года.



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