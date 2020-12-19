Военнослужащих Космических сил США решили звать «стражами»

19.12.2020, 6:54, Новости дня

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Военных, служащих в Космических силах США, будут называть «стражами», сообщил вице-президент страны Майк Пенс.

Он объявил об этом «от имени президента» Дональда Трампа на церемонии в Белом доме – в США отмечают год с момента создания нового вида вооруженных сил. В Twitter Космических сил сообщается, что решение об использовании слова «стражи (guardians)» выбрано из сотен предложений после опросов как внутри нового рода войск, так и среди широкой общественности, передает РИА «Новости».