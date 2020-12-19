Политика: “Брать пример с Путина должны все мировые лидеры”

19.12.2020, 6:00, Новости дня

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«Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол».

Одним из самых запоминающихся эпизодов большой пресс-конференции Владимира Путина, которая прошла в четверг, стал диалог российского лидера с исландским журналистом Хаукуром Хаукссоном – или «Соколом Соколовичем, в переводе на русский язык», как он сам представился. Исландец назвал уникальным тот формат общения главы государства с гражданами, который сложился в РФ – многочасовые ответы на вопросы прессы и граждан.

Журналист выразил надежду, что западные «президенты и канцлеры, короли и королевы будут практиковать демократию таким образом и присоединятся к Путину», и задал вопрос: «Как вы относитесь к такой идее, чтобы был круглый стол по всему миру и участвовали не только вы?» Президент назвал идею хорошей, хотя, заметил он, для начала следует реализовать другое предложение России: собраться лидерам стран – постоянных членов Совбеза ООН для обсуждения глобальных проблем.

«Мы на Западе любим вашу страну искренне», – уверял исландский гость. Своим мнением о том, почему эта любовь так диссонирует с неприязнью западных элит, и о том, удастся ли собрать глобальных лидеров за одним столом, шеф-корреспондент исландского агентства «Сага» Хаукур Хаукссон поделился с газетой ВЗГЛЯД.

ВЗГЛЯД: Господин Хаукссон, действительно ли исландцы так любят Россию? Есть ли свидетельства в пользу этого утверждения?

Хаукур Хаукссон: Те жители Исландии, которые находятся вне политики, вне дипломатии и высоких чинов, уважают и любят Россию. И это несмотря на активную антироссийскую пропаганду со стороны политиков. Если что-то показывается или рассказывается о России, в этом с большой долей вероятности могут присутствовать «заказ» и «чернуха».

При этом, повторю – простой человек очень хорошо относится к России. Это выражается, например, в несогласии нашего народа с нашим правительством в том, что против вас нужно вводить санкции. Напомню, что Исландия участвовала в санкциях из-за дела Скрипалей, на которые РФ ответила через полтора года после их введения. От этого у нас разоряется, пожалуй, одна из самых важных отраслей экономики – рыбные фабрики и рыбный промысел. У вас есть большой рынок морепродуктов. Как я узнал, многие в РФ вспоминают исландскую селедку.

В общем,

простой исландец не понимает, почему наши рыбные заводы должны разоряться, а он сам должен терять работу из-за того, что кто-то решил обвинить Россию в покушении на Скрипалей

таким вот странным, непонятным способом. Если сделать невозможное предположение, что Москве понадобилась бы ликвидация Скрипалей, то это было бы сделано.

Но обвинения основаны на гипотезах и домыслах западных политиков, а Исландия должна от этого страдать. Россия, естественно, теперь покупает рыбу у Перу, у Северной Кореи, Китая или сама строит новые рыболовные траулеры. Возникает вопрос, почему мы в таком случае должны участвовать в каких-то санкциях, бойкотах, «эмбарго»?

ВЗГЛЯД: У вас есть ответ на этот вопрос?

Х. Х.: Видимо, это заказ Евросоюза, членом которого, что самое интересное, Исландия не является. Это было сделано «по звонку» из Брюсселя или из каких-то высоких посольств. Очень жаль, что Исландия практически потеряла свою независимость. А ведь наша страна – изолированный остров, мы сами должны решать подобные вопросы.

ВЗГЛЯД: Как вы относитесь к словам президента Путина о том, что «вам достанется, наверное, потом от ваших коллег, когда вы вернетесь»?

Х. Х.: Путин, видимо, понимает, что любое СМИ должно прислушиваться к какой-то государственной «линии партии». Почти как у вас в советские времена. И что если исландский журналист не придерживается государственной линии, которая, к сожалению, антироссийская, он будет за это отвечать. Надеюсь, что политика государства изменится, но сейчас она, увы, именно такова.

Радио, на котором я работаю, – это независимый канал. Раньше моим местом работы было Исландское национальное радио. И я был вынужден уйти оттуда, потому что отказывался участвовать в кампании против России. Я не поддерживал антирусскую позицию ни в 1991-м, и не поддерживаю сейчас. Поэтому я стал работать на более независимом канале, который совершенно не слушает исландскую «партийную линию». Я работаю без оглядки на нее.

ВЗГЛЯД: Исландии, равно как и многим европейским странам, нечего делить с Россией. Почему, на ваш взгляд, западные политики гнут эту линию на вражду с Россией?

Х. Х.: Я разговаривал с друзьями-журналистами из Болгарии – они уверены, что их страна находится под внешним управлением. Есть сильная «управляющая рука», которая уже достаточно жестко себя ведет в этих вопросах.

Это видно по Германии, по тому, как ей из-за океана говорят, что она ни в коем случае не должна покупать российский газ. А ведь это взаимовыгодные торговые отношения Берлина и Москвы. Люди из американского Госдепа и других структур уже не стесняются в выражениях, не говоря о шантаже и угрозах частному бизнесу и крупнейшим немецким государственным компаниям.

Я считаю, что происходит настоящая неоколонизация Германии. Самое грустное, что при новой администрации США – при Джо Байдене, все станет только хуже. Россия, к сожалению, находится в изоляции – в таких вопросах, например, как, спорт, культура, бизнес и вообще влияние на международной арене. Это говорит о достаточно нездоровой атмосфере вокруг вашей страны. Честная конкуренция в данном случае отсутствует.

Многие объясняют это заокеанским влиянием – американским Deep State («глубинным государством») или, как некоторые здесь говорят, «вашингтонским обкомом». Над Европой совершенно точно есть «сильная рука». Хотя объединение с Россией выгодно и в интересах торговли (как для Исландии, которая, как я уже говорил, угробила свою рыбную промышленность), и в вопросах борьбы с терроризмом и пандемией COVID-19 – как для стран Евросоюза и НАТО. Но вместо этого Брюссель и Вашингтон называют Россию главным врагом. Хотя это страна христианской культуры, ваш народ схож с европейскими.

ВЗГЛЯД: Но есть и множество различий, на одно из которых вы указали – западные лидеры не используют такие форматы общения с гражданами, как Путин. Чем это вызвано? Насколько осуществима ваша идея больших пресс-конференций с участием глав великих держав?

Х. Х.: Да, я считаю, что Владимир Путин – единственный мировой лидер, который имеет прямую связь со своим народом. Любой человек может позвонить Путину [на Прямую линию] и задать ему удобный или неудобный вопрос. Путин всегда отвечает, порой в шутливой форме. Все это транслируется на всю Россию и на весь мир.

Думаю, делать так, как Путин, должны все мировые лидеры.

Нас на одной планете около восьми миллиардов человек, мы все, по сути, в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если европейские лидеры считают, что в их странах есть демократия, прямая связь с народом и так далее, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним. Но почему бы это не сделать, скажем, президенту Франции Эммануэлю Макрону, королю Швеции Карлу XVI Густаву, королевам Дании и Великобритании, федеральному канцлеру Германии, президенту США? Прямая линия народа с главой своего государства – прекрасный формат. Он легко осуществим сегодня с технической точки зрения.

В период пандемии коронавируса человек может общаться с другими людьми, находящимися от него в тысячах километров, в режиме конференции через интернет, не выходя из дома. Путин в этом году сидел и общался с людьми без малого пять часов. Это лидер своего государства, руководитель страны. А западные руководители, видимо, не имеют такого лидерского потенциала или просто боятся своего народа, предпочитают сидеть в башнях из слоновой кости.

ВЗГЛЯД: И у вас – в одной из старейших демократий мира, все обстоит так же?

Х. Х.: Мои соотечественники-исландцы считают свой политический режим такой передовой демократией, страной мира и счастья. Но у нас к руководителям нашей страны накопилась масса больных и неприятных вопросов.

Если в Исландии такая передовая демократия, то в Рейкьявике должны ответить на наши вопросы. Но нет, ничего подобного в Исландии нет. Только какие-то парадные слова на праздниках и дежурные фразы год от года. А близкого своему народу лидера у исландцев нет. Это очень характерно для Исландии.

ВЗГЛЯД: Вернемся к вашему участию в пресс-конференции президента. Многие отметили, что вы говорите по-русски практически без акцента. Где вы выучили наш язык и что в целом связывает вас Россией?

Х. Х.: Я в 1990 году получил стипендию как лучший студент, изучающий русский язык в Рейкьявике. Приехал в Москву, поступил на факультет журналистики. В октябре 1990 года я стал специальным корреспондентом в РФ Государственной телерадиокомпании Исландии. В Москве я стал свидетелем двух государственных переворотов – тот, что происходил в 1993 году, на мой взгляд, был самым жестким. С начала 1990-х живу здесь, моя семья также со мной в России.

ВЗГЛЯД: Глава одного из самых интересных регионов Европейской РФ – Калмыкии, Бату Хасиков направил вам приглашение. Поедете?

Х. Х.: Я очень рад был получить от главы Калмыкии приглашение посетить республику. Как согласую вопрос, обязательно приеду. Я очень уважаю калмыков и передаю им пламенный северный привет. Буддизм, который они исповедуют, на мой взгляд, очень хорошая и самая миролюбивая религия. А многообразие РФ – страны, где живут почти две сотни народов – самое прекрасное, что мне доводилось видеть.

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