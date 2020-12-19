 

Объемы ввода жилья в РФ выросли на 20%

19.12.2020, 6:00, Новости дня
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Около 9,4 млн кв. метров жилья ввели в РФ в ноябре – это на 19,1% больше, чем годом ранее, а с января по ноябрь рост составил 1,4%, свидетельствуют данные Росстата.

Такая статистика учитывает жилые дома на участках для ведения садоводства. Без их учета ввод в ноябре составил 8 млн кв. метров жилья, рост в годовом отношении – 2,9%, передает ТАСС.

В целом за 11 месяцев 2020 года с учетом домов на землях садоводства в РФ ввели 64,4 млн кв. метров – на 1,4% больше, чем с января по ноябрь прошлого года. Без учета садоводств произошел спад на 4,6% (ввод за 11 месяцев – 60 млн кв. метров).

Согласно материалам Росстата, в ноябре в РФ возвели 1,2 тыс. многоквартирных домов, население построило 37,9 тыс. домов, из них 13,1 тыс. – на участках для садоводства. Всего за месяц было построено 124,9 тыс. квартир. С января по ноябрь ввели 6,9 тыс. многоквартирных домов.

В денежном выражении общий объем строительства в ноябре остался на уровне предыдущего года – 904,4 млрд рублей. Показатель января – ноября составил 8,207 трлн рублей (на 0,3% ниже, чем за аналогичный период 2019 года).

Одним из основных показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» является обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что у страны появился исторический шанс решить жилищный вопрос россиян. Глава государства обратил внимание на необходимость снижения стоимости жилья за счет сокращения издержек.



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