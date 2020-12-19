Вильнюс попросил ЕС защитить литовских судей от России

19.12.2020, 6:00, Новости дня

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Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска попросила ЕС обеспечить защиту литовских судей, которым в РФ предъявлены обвинения за заведомо неправосудный приговор.

Во время переговоров с еврокомиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом она заявила, что нужно «создать эффективный механизм защиты граждан ЕС» от «необоснованных решений третьих стран». Добровольска заявила, что российские обвинения являются «политически мотивированным давлением». Литва намерена «защищать должностных лиц» республики и выступать в Совете ЕС «за выработку общих решений по борьбе с такими неправовыми и политически мотивированными ситуациями», передает ТАСС.

Напомним, Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, которые вынесли приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. В марте 2019 судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы в составе председателя Айноры Мацявичене, судей Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса вынесла «заведомо неправосудный приговор».