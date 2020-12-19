Мнение: 2 гвоздики товарищу Сталину. Декабрь 2020

19.12.2020, 5:46, Разное

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По поводу вопросов про очередную акцию "Две гвоздики товарищу Сталину".

В этом году она в прежнем виде не состоится. Ниже, пояснения от организаторов. Насколько я понял, из-за коронавирусных ограничений на массовые собрания не получилось согласовать вопросы посещения с комендатурой Кремля.

Близится 21 декабря – день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, день традиционной акции Две гвоздики для товарища Сталина, которую мы проводим с декабря 2010 года.

В этом году впервые акция пройдет в изменённом формате – в связи с тем, что до сих пор неясно, будет ли открыт мемориал у Кремлевской стены даже для организованных групп (есть большая вероятность, что его вообще не будут открывать) мы, координаторы акции, решили не объявлять сбор пожертвований.

Такое решение далось нам нелегко, но в создавшейся ситуации нет уверенности, что мы сможем обеспечить возложение ваших цветов к могиле Вождя не только в традиционно внепартийном формате, но даже присоединившись, например, к группе КПРФ.

Однако, акция Две гвоздики никогда не сводилась только к сбору средств и их возложению. В первую очередь в эти Сталинские дни – 21 декабря и 5 марта мы вспоминаем ту Великую эпоху, эпоху побед и свершений, тяжёлых испытаний и трагических событий. Вспоминаем, чтобы с гордостью за свою страну отдать дань уважения и почтить память наших отцов, дедов и прадедов, под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина за три десятилетия прошедших от сохи к звёздам и атомному щиту и отстоящих страну в самой страшной войне в истории человечества, водрузив Красное знамя Победы над развалинами Рейхстага!

В эти торжественные дни мы традиционно призываем не только вспоминать те великие дни и дела, не только усваивать уроки и применять опыт Великой Сталинской эпохи, а также, при желании и возможности, положить пару красных гвоздик к памятным сталинским местам в вашем городе или поселке.

Это не обязательно должен быть скульптура, бюст или мемориальная доска И.В.Сталину, хотя их, по настоящей народной инициативе, возникает все больше. Разве каждый возведенный при нем завод, мост, школа или даже дом не являются таким памятником? Памятником Вождю и Учителю!

И пусть на этот раз традиционные две гвоздики увенчают символические памятники по всей нашей Великой Родине – от Калининграда до Курил!

https://r-v-f.livejournal.com/798486.html – цинк

Жалко, но как-то так.

Впрочем, организаторы достаточно здраво указали, что сталинское наследие сводится конечно же не только к могиле у Кремлевской стены, так что при известном желании, политически грамотные товарищи найдут, как отметить день рождения товарища Сталина.