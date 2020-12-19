Мнение: Курс молодого бойца для старых пердунов

19.12.2020, 5:20, Разное

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Алишер Тагирович Моргенштерн (Утренняя Звезда). Кумир молодежи.

На ФБ нашел феерическое: там какой-то мой ровесник вступил в перепалку с молодым поколением в лице собственного то ли сына, то ли внука – дескать, не понимаю я этого вашего Моргенштерна, кто это вообще такой, полное дерьмо, с какой стороны ни посмотри, что вы в нем вообще находите. А на это сынок (или внучок) выдал впечатляющий ТЕКСТ, чтобы подчеркнуть им глубину пропасти между поколениями:

«Слушай, ну ты лягушонка Пепе не знаешь. Пепе, Карл! Не читал лурк и башорг, не смотрел Класс Народа. Не очень понимаешь, как работают и насколько значимы форчан и двачи, и кто такой Абу, и как расшифровывается ШУЕ ППЩ, и почему у человека грустное ебало. Мимо тебя прошла эпоха Fuck yeah и Fuuu комиксов. Ты не плакал над злоключениями Вонни и Долана, не сочувствовал Бутману, которого снова затралел Спуди. Думаю, ты вообще очень мало видел мемов как таковых, вот этих бесконечных тупых картинок, которые все друг другу пересылают. Наверное, в разы меньше даже меня видел тик-токов, хотя, может, от Поли что-то долетало. Вряд ли понимаешь, что смешного в шутках про дедов, а я на них с 2009-го сижу. Ты не видел бесконечных шуток про Иисуса, у которого скиттлз между рук просачивается, и Jesus is a jerk комиксов, и даже великий клип “Господь господь”, наверное, всё ещё не посмотрел. “Много букав” по-любому не знаешь, чья фраза. Не ведаешь, кто такие Ларин, Enkoykin, и почему шоколад ни в чём не виноват, и за что надо было поцику косарь отдать, и что пьёт Никита Литвинков, и про очень плохую музыку, и про танцы Гамаза, и про Альберта Акчурина с его неразделённой любовью к Кристиночке. А так ты очень продвинут для старичка, дай Б-г мне такой рассудок в такие годы».

Наиболее трогательно в этом перечне дичи, на мой взгляд, слово “бог” через тире и с большой буквы. Мое презрение к так называемой “молодежи” и так было безмерно, но после этого… Однако, если рассматривать список как квест – мне придется почти сразу сдаться. Из всего перечисленного я могу расшифровать разве что то самое слово “Б-г”, а также понимаю, что такое башорг и лурк (башорг я лет 15 назад даже пытался читать – но не смог, это невыносимо и жалко; лурк, кстати, еще ничего). Все остальное – просто какая-то тарабарщина!

Представил себя шпионом, которому зачем-то бы понадобилось “внедриться” в ряды какой-нибудь молодежной группировки; блин – да это ж сколько учить придется! Не, ну нафиг.

Каждый, однако, из читателей ЖЖ (молодых тут нет), может лично зачесть таинственное заклинание, попытаться понять там хоть слово – и остаться с трезвым пониманием, насколько мы чужды победительному юному миру.

А ведь кто-то, я уверен, тайком полезет в интернет, в тщетной надежде понять смысл каждого мема и потом сойти за своего в молодежной компании…