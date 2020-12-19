Кононенко: «Дом-2» был катапультой, а не социальным лифтом

19.12.2020, 5:06, Новости дня

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Проект «Дом-2» можно сравнить с катапультой для «звезд-однодневок», сказал газете ВЗГЛЯД журналист Максим Кононенко, комментируя сообщения о закрытии телешоу.

«Я никогда не смотрел внимательно «Дом-2». По-моему, это какой-то трэш», – сказал журналист Максим Кононенко. Однако некоторые поклонники этого шоу считают, что «Дом-2» был своеобразным социальным лифтом для молодежи, ведь он помог никому неизвестным молодым людям из провинции превратиться в «светских звезд», отмечает журналист.

«Но реалити-шоу изначально – никакой не социальный лифт. Это скорее катапульта, из которой человека пуляют, он летит на глазах у публики по воздуху считанные мгновения, а потом падает. И о нем больше не вспоминают», – считает Кононенко.

«В истории нашего телевидения за последние 20 лет было много реалити-шоу. Настоящими, реальными звездами из числа их участников стали люди, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. Эти люди изначально талантливы и трудолюбивы. Они бы стали «звездами» и без подобных реалити-шоу», – считает Кононенко.

Напомним, вечером в пятницу ТНТ сообщило, что завершает показ реалити-шоу «Дом-2». Проект стал самым продолжительным в мире ежедневным реалити-шоу о том, «как построить любовь». Он стартовал в эфире канала в 2004 году, став одним из самых резонансных на российском телевидении. Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря.

Реалити-шоу «Дом-2» потеряло не только рейтинги, но и рекламодателей, что и стало причиной закрытия телепроекта, выходившего в свет с 2004 года, добавляют СМИ.