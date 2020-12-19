Карантин ужесточили на Украине

19.12.2020, 5:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На Украине усилены карантинные ограничения, запрещены массовые мероприятия, сообщают информационные агентства.

Власти страны с субботы запретили устраивать массовые мероприятия в образовательных учреждениях, а также праздничные мероприятия в развлекательных центрах и учреждениях общественного питания. Заведениям общепита запрещено работать с 23.00 до 07.00, в новогоднюю ночь ресторанам и кафе разрешено работать до 01.00. При богослужениях в помещении на одного человека должно быть 5 кв. м свободного пространства, при богослужениях на улице вводится требование дистанции в 1,5 м, передает ТАСС.

Напомним, на Украине выявлен 944381 случай коронавируса, вылечились 561222 пациента, умерли 16256 человек.