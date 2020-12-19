 

Карантин ужесточили на Украине

19.12.2020, 5:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На Украине усилены карантинные ограничения, запрещены массовые мероприятия, сообщают информационные агентства.

Власти страны с субботы запретили устраивать массовые мероприятия в образовательных учреждениях, а также праздничные мероприятия в развлекательных центрах и учреждениях общественного питания. Заведениям общепита запрещено работать с 23.00 до 07.00, в новогоднюю ночь ресторанам и кафе разрешено работать до 01.00. При богослужениях в помещении на одного человека должно быть 5 кв. м свободного пространства, при богослужениях на улице вводится требование дистанции в 1,5 м, передает ТАСС.

Напомним, на Украине выявлен 944381 случай коронавируса, вылечились 561222 пациента, умерли 16256 человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Без участия США урегулировать конфликт на Донбассе будет очень сложно – Кравчук

07.10 / Азербайджан извинился перед Ираном за случайные попадания ракет и снарядов

03.09 / Власти Германии сообщили об отравлении Навального «Новичком»

23.07 / МОК рассматривает вариант проведения Олимпиады в Токио без зрителей

30.06 / В Украине опять возросло число новых случаев коронавируса. Больше всего их – во Львовской области

27.11 / В Госдуму внесен проект о запрете демонстрации изображений нацистов

20.09 / Обновленная Skoda Superb в РФ получила мощную версию

24.11 / В ГИБДД указали способы снизить смертность на дорогах

26.08 / Sony научит геймпады распознавать своих владельцев

04.10 / В Баку назвали ложными сообщения об уничтожении военного аэродрома в Гяндже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: ry[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска