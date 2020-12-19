Карантин ужесточили на Украине
19.12.2020, 5:06,
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На Украине усилены карантинные ограничения, запрещены массовые мероприятия, сообщают информационные агентства.
Власти страны с субботы запретили устраивать массовые мероприятия в образовательных учреждениях, а также праздничные мероприятия в развлекательных центрах и учреждениях общественного питания. Заведениям общепита запрещено работать с 23.00 до 07.00, в новогоднюю ночь ресторанам и кафе разрешено работать до 01.00. При богослужениях в помещении на одного человека должно быть 5 кв. м свободного пространства, при богослужениях на улице вводится требование дистанции в 1,5 м, передает ТАСС.
Напомним, на Украине выявлен 944381 случай коронавируса, вылечились 561222 пациента, умерли 16256 человек.
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