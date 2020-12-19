Мнение: В Карабахе погиб российский офицер

19.12.2020, 4:52, Разное

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В Карабахе во время разминирования местности погиб офицер российского миротворческого контингента.

Подрыв произошел 17 декабря при разминировании дороги в районе Шуши.

"Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм"

МО РФ обещало предоставить семье погибшего всю необходимую материальную помощь и поддержку.

PS. Чего-то такого подспудно стоило ожидать, тем более что череда подрывов тянулась еще с ноября, где гибли и армяне, и азербайджанцы. Вот и наших не миновала чаша сия.

Хаотично наставленные мины и СВУ еще долго будут серьезной проблемой в Карабахе.

Мир праху погибшего офицера.