Мнение: В Карабахе погиб российский офицер
19.12.2020, 4:52,
Разное
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В Карабахе во время разминирования местности погиб офицер российского миротворческого контингента.
Подрыв произошел 17 декабря при разминировании дороги в районе Шуши.
"Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм"
МО РФ обещало предоставить семье погибшего всю необходимую материальную помощь и поддержку.
PS. Чего-то такого подспудно стоило ожидать, тем более что череда подрывов тянулась еще с ноября, где гибли и армяне, и азербайджанцы. Вот и наших не миновала чаша сия.
Хаотично наставленные мины и СВУ еще долго будут серьезной проблемой в Карабахе.
Мир праху погибшего офицера.
Источник: Colonel Cassad
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