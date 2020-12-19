Мнение: О том, как получить новую квартиру почти бесплатно

19.12.2020, 4:50, Разное

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Жилищный вопрос испортил не только москвичей, но и всех россиян, похоже. А вынесенное в заголовок слово «почти» напоминает ненавязчиво, что платить в итоге приходится за всё. Не деньгами, так временем жизни, либо её качеством. А это ресурсы ещё более ценные, чем #деньги, ибо невосполнимые.

Так вот, бесплатное жильё…

Сейчас даже #дети знают, что оно было в #СССР – вместе с самым вкусным в мире мороженым (производство которого было закуплено в #США) и единственно верным учением о победе коммунизма (где всё есть, а денег нет – как и сейчас). Более того, по слухам, даже молодые семьи могли рассчитывать на скромную двушку, когда у них появлялся первенец.

И это было праздником для всей большой семьи, три поколения которой годами ютились на той же площади. Или не было, в зависимости от позиции местных властей. Потому что существовала норма. Это был такой порог, превышение которого даже на один дециметр наглухо закрывало путь в очередь на квартиру. На канцелярите советских лет последняя называлась «Учётом нуждающихся в улучшении жилищных условий».

Хорошее слово – нуждающиеся, правда? Нужда – сестра нищеты…

И в советское время нужно было очень сильно нуждаться, чтобы встать на вожделенный учёт. Норма была – пять метров жилплощади на человека. Для сравнения, почти столько же нужно сейчас в офисе на работника, чтобы помещение вообще считалось пригодным. Но офисных часов – 40 в неделю без овертаймов, а тут – вся жизнь.

Вот, например, документ эпохи.

Ну вот пять – пять! – человек теснятся в одной комнате в коммуналке. Три, а то и четыре поколения одной семьи. Но их нужда не настолько сильна, чтобы претендовать даже на постановку на учёт. А ведь и в этой очереди можно было ждать годами…

Нет, сейчас тоже не сахар. В той же Москве молодой семье с двумя работающими за среднюю зарплату каждый придётся копить лет восемь на стандартную квартиру, если отказывать себе во всём. И 14 лет, если жить скромно, хотя и сносно.

Но есть, по крайней мере, варианты – выбрать район подешевле, найти работу получше, вкалывать сверхурочно, либо же подыскать жильё поменьше в надежде обменять потом с доплатой. Ипотека есть опять же, хоть и кабала. Нормальные люди с головой и руками решают такие вопросы без шума и стона.

Но почему так много ностальгирующих по бесплатному жилью СССР?