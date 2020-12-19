 

Мнение: ЖЖ теснят и отовсюду гонят

19.12.2020, 4:26, Разное
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ЖЖ, я смотрю, постоянно теснят. У меня почему-то перестал напрямую встраиваться Ютуб в ЖЖ. Главная – кнопка такая по-прежнему (пока?) есть – а переноса кода для собственно ролика в посте не происходит. Или происходит – но как-то типа 1 раз из 20, по непонятному алгоритму. Хорошо, что пока еще есть общая кнопка “встроить”, и она пока еще работает для ЖЖ.

Но вообще на месте администрации ЖЖ я бы, наверно, что-то попытался бы делать, как-то, что ли, поскандалить с Ютубом. И уже тем более – с Яндекс.Видео. У этого, как бы “русского” сервиса кнопки для встраивания видео в ЖЖ вообще ведь нет!

Источник: Размышления вольного социолога



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