Мнение: Отличия

19.12.2020, 4:14, Разное

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Друзья, не хотите проанализировать отличия нерыб в последних письмах от рапанов?

Тех, кто близок к нерыбам или похож на нерыб, будем условно считать ими, нам не до жиру.

Вот вчера был такой парнишка и потом мужик у женщины в письме, более-менее.

А сегодня была такая девушка с итальянцем-печориным, потом был парень. А у парня целых две девчонки такие.

Видите отличия их? В самоописаниях, в повествованиях, в диалогах?

Я вот их узнаю про трем строкам диалога, а может и по одной. И по одному абзацу письма.

А вы отличия видите? Хотя бы к концу письма, после моих наводок?