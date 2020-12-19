Мнение: Отличия
19.12.2020, 4:14,
Разное
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Друзья, не хотите проанализировать отличия нерыб в последних письмах от рапанов?
Тех, кто близок к нерыбам или похож на нерыб, будем условно считать ими, нам не до жиру.
Вот вчера был такой парнишка и потом мужик у женщины в письме, более-менее.
А сегодня была такая девушка с итальянцем-печориным, потом был парень. А у парня целых две девчонки такие.
Видите отличия их? В самоописаниях, в повествованиях, в диалогах?
Я вот их узнаю про трем строкам диалога, а может и по одной. И по одному абзацу письма.
А вы отличия видите? Хотя бы к концу письма, после моих наводок?
Источник: Эволюция
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