 

Австрия ввела третий жесткий карантин

19.12.2020, 4:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении в стране третьего жесткого карантина, чтобы снизить показатели заболеваемости, вызванной коронавирусной инфекцией.

«С 26 декабря в результате новых мер снова будут закрыты магазины и предприятия сферы услуг», – цитирует Курца ТАСС.

Первый жесткий карантин действовал в Австрии с марта по апрель этого года, второй – с 17 ноября. С 7 декабря власти частично отменили второй жесткий карантин. В стране открылись школы для младших классов, магазины, музеи, салоны красоты и массажа. Обычный карантин был продлен до 7 января. Ограничение выхода на улицу действует с 20.00 по 06.00. Закрыты бары и рестораны.

Ранее об ужесточении мер заявили власти Швеции.Это снижение количества посетителей ресторанов за столиками до четырех человек и запрет на продажу алкоголя в точках общепита после 20.00.

Также приняли усиленные меры по борьбе с распространением коронавируса в Швейцарии. В кантонах с тяжелой ситуацией закрываются рестораны, культурные и спортивные учреждения и места отдыха, с 22 декабря как минимум до 22 января.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Советник Трампа – не верьте Байдену — он не призовёт Россию к ответу, а перезагрузит с ней отношения

24.08 / Путин и Нетаньяху обсудили Сирию и ближневосточное урегулирование

05.07 / Москвичам спрогнозировали небольшие дожди

28.07 / Independent – большинство американцев курс Трампа не одобряют

18.11 / Датский министр ушел в отставку из-за истребления «коронавирусных» норок

21.08 / Если в Украине будет расти заболеваемость COVID-19, госпитализировать будут только пациентов в тяжелом состоянии – врач-инфекционист

07.08 / Пандемия COVID-19. ЕС сократил список стран, из которых разрешен въезд, Украины в перечне снова нет

02.12 / Харьковский горсовет изменил регламент, чтобы провести первую сессию без Кернеса

16.08 / Николай Лукашенко пришел на митинг в поддержку отца

01.07 / В Украине за сутки госпитализировали 177 больных с COVID-19 – Минздрав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска