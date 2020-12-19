Мнение: Как Китай экономически выпорол Австралию

19.12.2020, 3:58, Разное

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О том, как Австралию экономически выпороли за проведение антикитайского курса.

С 14 декабря 2020 г. в Китай можно импортировать уголь из всех стран, кроме Австралии.

Решение о запрете импорта угля из Австралии было принято в связи с внешней политикой, которую ведет страна.

Премьер-министр Австралии С. Моррисон ранее заявил, что пандемия коронавируса может быть искусственной, а стоять за ней могут власти Китая.

Если Австралия продолжит гнуть эту линию, то экономические связи Китая и Австралии могут быть если не уничтожены, то точно значительно ослаблены.

Ранее Китай также ввел дополнительные пошлины на импорт вина из Австралии. Это решение чрезвычайно важно для мирового углепрома, поскольку изменит ситуацию на рынке:

Импорт австралийского угля был немалым

В течение нескольких месяцев китайские власти держали в портах десятки судов с австралийским углем на сумму почти 700 млн из- за проблем с «качеством окружающей среды»;

Импорт австралийского коксующегося угля в октябре упал более чем на 20% по сравнению с 2019 г., местные горнодобывающие компании, поддерживаемые государством, наращивают добычу,

Китай увеличивает импорт из Канады, России и Монголии. В 2018-2019 гг Австралия экспортировала в Китай коксующегося и энергетического угля на сумму до 14 млрд долл США.

Торговые споры Китая с Австралией ныне охватывают 20 млрд долл США экспорта угля, вина, морепродуктов, древесины, ячменя и хлопка.

Это произошло после призыва премьер-министра С. Моррисона к международному расследованию происхождения COVID-19.

Китай нанес первые удары по экспортному рынку Австралии еще в мае 2020 г, введя 80% пошлину на импорт австралийского ячменя. Официальная причина – антидемпинговые и антисубсидионные меры против Австралии.

Результат – потеря 1,5 млрд долл США фермерами из Западной Австралии и остановка посева в середине сезона.

Власти Австралии не отреагировали.

Через пару дней Китай запретил скотобойням в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе – продавать говядину, основываясь на технических вопросах, связанных с требованиями к маркировке и медицинским сертификатам.

Запрет на импорт говядины расширялся, и ныне убытки составляют сотни млн. долл США.

Последовали новые правила инспекции импорта железной руды.

Мы не говорим о бедных живых скальных омарах на сумму 2 млн долл США в аэропорту Шанхая, Таможенное управление Китая заявило, что омары могут быть заражены.

В середине ноября 2020 г. китайское посольство опубликовало список из 14 жалоб и призвало правительство Австралии изменить антикитайский курс.

После отказа правительства С. Моррисона власти Китая для острастки ввели пошлины на австралийское вино в размере до 200%, фактически уничтожив экспорт вин Австралии в Китай.

Теперь же в ход пошла тяжелая артиллерия.

Власти Австралии заявили, что стремятся к партнерству с новыми рынками, продолжая при этом напрямую выражать озабоченность Китаю.

А. Шевченко "Neftegaz.RU"

https://neftegaz.ru/news/coal/655345-kitay-vvel-ogranicheniya-na-import-avstraliyskogo-uglya/ – цинк

Банальная история. Сателлит расплачивается за следование в фарватере Вашингтонского курса в отношении Китая, который уже нанес огромный ущерб экономике Австралии. И учитывая упоротость текущего правительства Австралии (что наглядно подтвердила недавняя история с картинкой про Австралию и Афганистан), можно быть уверенным, что это не последние санкции, которые очень больно ударят по Австралии.