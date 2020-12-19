Мнение: О тревожной правде про «Кинжалы» и другой российский гиперзвук

19.12.2020, 3:56, Разное

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Фото © РИА Новости.

Не раз уже мы были свидетелями, как путинские патриоты вслед за своим патроном кичились российскими достижениями в гонке вооружений. Рефрен зато мы делаем ракеты ого-го какие – снова вернулся в строй аргументов. Да что там, и российский президент Владимир #Путин ни разу ещё не упустил возможности похвастаться: мол, в области чудо-оружия мы впереди планеты всей и догоняют нас.

Но вот на самом деле, оказывается, всё не так однозначно.

Журналисты авторитетного Forbes выяснили разоблачающую правду про новейший российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал». Который в итоге оказался дорогостоящей игрушкой для парадов – и не более того. А вообще программы создания превосходящих образцов вооружений – всего лишь «потёмкинские деревни».

Как узнал некий Том Купер (Tom Cooper), независимый авиационный эксперт, на сегодняшний день в программе гиперзвукового перевооружения российских ВВС больше хвастовства, чем реальности. По его данным, «Кинжал» – это всего лишь «шоу-проект для демонстрации „передового российского вооружения”». Те два полка, которые должны получить МиГ-31К и «Кинжалы», даже не обучаются специальной тактике применения сверхскоростной ракеты, являющейся версией воздушного базирования баллистической ракеты «Искандер».

Более того, планировщики российских ВВС ещё даже не написали наставления по использованию «Кинжалов» в военное время. И при этом командующие войсками не установили процессы определения комплекса целей и поддержки этих целеуказаний с помощью специального сбора разведданных. И при этом полки МиГ-31К вообще не тренируются в стрельбе «Кинжалами» по реальному поражению целей.

Вообще говоря, в программах вооружения речь идет не только о стрельбе ракетами: для успешного применения необходимо осуществить полную поэтапную атаку. Ведь одно дело подвесить баллистическую ракету к МиГу. Другое дело — превратить её в реальный военный потенциал. Для этого требуются данные разведки целей, целеуказания и проч. Но самолёты наблюдения Ил-20М российских ВВС, которые могли бы потенциально собирать данные о целях для вооруженных «Кинжалом» МиГов, вообще не смогут выжить, если противник обладает хотя бы минимальными средствами ПВО. Спутники и другие средства наблюдения и обнаружения могли бы заменить их, но пока для подобных задач они не приспособлены.

Ещё одна проблема – тиражирование новинок. Даже если предположить, что #Россия разрабатывает определённый разведывательный аппарат для поддержки новых полков МиГов-31К, то высокая стоимость гиперзвукового оружия — например, ракетная бригада «Искандеров» стоит порядка 300 млн долл. — означает, что ни одна армия, даже российская, не сможет создать их достаточно много. Возможно, именно поэтому сейчас нет серьёзного военного планирования по какому-либо боевому применению «Кинжалов».

Выходит, в обстановке реального военного конфликта все эти гиперзвуки совсем бесполезны?

Или – клевещут, гады?