Ученые утверждают, что разгадали тайну озера Сенека

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19.12.2020, 3:36, Новости дня
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Озеро Сенека, что расположено в Северной Каролине, давно считается очень загадочным местом. Местные жители время от времени слышат там непонятные звуки, схожие с выстрелами пушек. Причем об этих непонятных явлениях есть упоминания даже в хрониках, которым уже сотня лет.

Разумеется, многие находят мистические пояснения этим звукам, но ученые все же решили установить их происхождение и расставили в округе различные датчики.

Как оказалось, появления звуков всегда совпадало с ростом сейсмической активности. Этот факт подтверждают данные, собранные с 2012 года, утверждают ученые. Таким образом, мы имеем дело с природным явлением, весьма необычным, но вполне естественным. Никаких стреляющих пушек вокруг озера нет.  



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