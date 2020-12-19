 

Германия выразила готовность работать с Россией в вопросе совместного производства вакцин

19.12.2020, 3:18, Новости дня
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Германия готова сотрудничать с Россией в производстве вакцин от коронавируса, сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан во время телефонного разговора с руководителем российского Минздрава Михаилом Мурашко.

«Йенс Шпан сообщил о готовности сотрудничать с Минздравом РФ по вопросу привлечения немецких компаний для совместного производства российских вакцин. Согласно достигнутой договоренности в ближайшее время российские и немецкие эксперты в рабочем порядке проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства», – говорится на сайте Минздрава России.

В разговоре с немецким коллегой Мурашко рассказал об эффективности российских вакцин, а также сообщил о существовании специальной онлайн-платформы, содержащей всю информацию о вакцинированных гражданах, отмечается в сообщении.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что рассматривается возможность производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Германии. Также он заявлял, что РФПИ планирует подать заявки на ускоренную регистрацию «Спутника V» в других странах – Белоруссии, ОАЭ, Индии, ряд стран Латинской Америки, Азии и Африки.



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