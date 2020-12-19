Глава Пентагона открестился от прекращения работы с командой Байдена

19.12.2020, 3:18, Новости дня

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Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что министерство обороны США продолжит поддерживать процесс передачи власти команде избранного президента Джозефа Байдена.

«Министерство не отменяло и не отказывалось от проведения интервью для команды Байдена. После взаимно согласованной паузы в преддверии праздников, которая начинается 19 декабря, мы продолжим процесс передачи полномочий и проведем запланированные на сегодня встречи», – передает слова Миллера ТАСС.

По его словам, для команды нового президента было организовано уже 139 брифингов и предоставлено 900 страниц секретной информации.

Ранее СМИ сообщали, что Крис Миллер якобы приказал остановить сотрудничество с переходной командой Байдена и отменить все запланированные встречи, посвященные передаче власти будущей администрации. Утверждалось, что глава команды Байдена не знал об этом указании.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. Байден набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, а действующий американский лидер Дональд Трамп – 232. Глава российского государства Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США. При этом Трамп призвал республиканцев продолжать борьбу.