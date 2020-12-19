Мнение: Как продинамили любителей США из Гонконга

19.12.2020, 3:04, Разное

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Сенат США отказался предоставлять статус беженцев оппозиционерам из Гонконга на том основании, что среди них могут быть шпионы китайской "Кровавой Гэбни".

Попытка американских законодателей в последнюю минуту протолкнуть закон, который предоставит гонконгцам особый статус беженцев, была сорвана в пятницу после возражения сенатора-республиканца Теда Круза.

Выйдя в сенат, чтобы заблокировать его одобрение, Круз из Техаса назвал закон попыткой демократов «продвинуть свои давние цели по изменению иммиграционного законодательства [США]» и заявил, что Пекин будет использовать смягченные иммиграционные стандарты для отправки шпионов в США.

Те, кто выиграет от законопроекта, называемого Законом о свободе народа Гонконга, будут подвергнуты проверке безопасности.

Согласно законопроекту, гонконгцам будет предоставлен статус временной защиты (TPS), к которому присоединятся граждане 10 других стран, включая Сирию, Сальвадор и Южный Судан. С TPS тем, кто уже живет в США, например студентам, будет разрешено оставаться в стране после истечения срока действия их текущей визы.

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Помимо предложения TPS, закон также потребует ускоренного рассмотрения заявлений о предоставлении политического убежища от жителей Гонконга, которые могут продемонстрировать вполне обоснованные опасения преследований.

Несмотря на его недавнее единодушное принятие в Палате представителей, Круз стремился изобразить закон как часть «партийной политической программы» демократов, чтобы «принять открытые границы» и сделать всю иммиграцию легальной.

Поскольку сенаторы скоро уедут из Вашингтона на зимние каникулы, возражение Круза делает почти уверенным, что закон не будет принят Сенатом вовремя для отправки в Белый дом до того, как Конгресс уйдет на каникулы, и его придется повторно внести в январе.

Во главе с сенатором Ричардом Блюменталем из Коннектикута демократы надеялись протолкнуть законопроект с помощью механизма, известного как «единодушное согласие», при котором не требуются подсчитывать голоса для ускорения принятия обычно не вызывающих споров законопроектов. Любой сенатор может возражать против этого предложения.

Блокировка Круза была встречена с гневом среди сторонников демократии, включая тех, кто проживал в США, которые надеялись извлечь выгоду из положений законопроекта.

«Я в ярости, – сказал Джеффри Нго, аспирант Джорджтаунского университета и активист, чья правозащитная деятельность включала встречи с законодателями США. «Сегодняшние действия [Круза] в одиночку поставили под угрозу безопасность меня и других, таких же, как я – протестующих из Гонконга, которые в настоящее время находятся в США».

«Я не могу согласиться [с] его отрицанием того положительного воздействия, которое этот закон может оказать на жизнь реальных людей», – сказал Нго. «И не только жизни реальных людей, но и людей, которых он якобы поддерживает».

Круз позиционирует себя на Капитолийском холме как активный сторонник продемократического движения Гонконга, как один из ряда законодателей, как республиканцев, так и демократов, которые выступали за более сильную политику США по противодействию Пекину.

https://www.scmp.com/news/china/article/3114598/us-senator-blocks-bill-giving-hongkongers-special-refugee-status – оригинал на английском

Повторная попытка будет уже при Байдене. Надо же что-то делать с бесхозными активистами, которым теперь в Гонконге бузить не дают.