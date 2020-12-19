 

Возможно, астрономы поймали сигнал с экзопланеты

19.12.2020, 2:42, Новости дня
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Астрономы зафиксировали радиосигнал, исходящий из созвездия Волопаса. Ученые полагают, что он может исходить от экзопланеты, расположенной на расстоянии 51 светового года от Земли.

Если они правы, это будет первый случай приема радиосигналов, исходящих именно от планет, на которых потенциально может развиваться жизнь. Однако сомнения все-таки есть. Планета, о которой идет речь, находится очень близко от двойной звезды, а любое светило также излучает радиоволны.

В пользу того, что источником излучения является именно планета, а не звезда, говорит сила полученного сигнала. По мнению ученых, радиоволны, скорее всего, естественного происхождения. Магнитное поле и поляризация данного небесного тела позволяют «отправлять сигналы».



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