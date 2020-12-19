 

Ученые выяснили, что случилось с красными гигантами из центра Млечного Пути

19.12.2020, 2:42, Новости дня
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В центре Млечного Пути концентрация красных гигантов намного меньше, чем в других районах галактики. Напомним, что красными гигантами называют огромные и относительно холодные звезды. Куда же они подевались?

Астрономы напоминают, что там же расположена центральная черная дыра нашей галактики. В радиусе до 1,6 светового года от нее сияют голубые звезды, но никаких гигантов нет.

Не исключено, что большие звезды были поглощены черной дырой, считают ученые. По другой версии, красные гиганты под воздействием гравитации черной дыры просто превратились в голубые звезды. Как поясняют астрономы, данная черная дыра «ожила» примерно четыре миллиона лет назад. Сейчас ученые пытаются понять, как она повлияет на дальнейшую судьбу Млечного Пути.



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