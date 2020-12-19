Сотрудник главка МВД по Ставропольскому краю задержан по подозрению в убийстве

19.12.2020, 2:24, Новости дня

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По подозрению в убийстве мужчины задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ставропольскому краю, информирует полиция.

Неделю назад женщина сообщила об «исчезновении ее сына 1990 года рождения». В четверг его тело «с признаками насильственной смерти» нашли в лесном массиве на выезде из Ставрополя. Был «установлен и задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, подозреваемый в совершении противоправного деяния». После служебной проверки полицейского «уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям» и «привлекут к ответственности», информирует «МВД Медиа».