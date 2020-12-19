 

Сотрудник главка МВД по Ставропольскому краю задержан по подозрению в убийстве

19.12.2020, 2:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По подозрению в убийстве мужчины задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ставропольскому краю, информирует полиция.

Неделю назад женщина сообщила об «исчезновении ее сына 1990 года рождения». В четверг его тело «с признаками насильственной смерти» нашли в лесном массиве на выезде из Ставрополя. Был «установлен и задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, подозреваемый в совершении противоправного деяния». После служебной проверки полицейского «уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям» и «привлекут к ответственности», информирует «МВД Медиа».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / Маликов и Макарский пожаловались на падение доходов в пандемию

16.11 / Путин поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии

12.11 / Героя Ватерлоо могут выставить из собора Святого Павла за «скандальное» прошлое

23.10 / В якутском поселке появится центр культурного развития

07.07 / Иран сократил добычу нефти до минимума

22.11 / Билл Гейтс предсказал новую пандемию

19.11 / МИД указал на лживость заверений в ненаправленности ПРО США против России

30.08 / Посла Белоруссии вызовут в МИД Германии из-за ограничений для журналистов

16.08 / В “Слуге народа” осудили силовой разгон митинга в Беларуси и напомнили Лукашенко о судьбе Януковича

26.10 / Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных возле Марьинки – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска